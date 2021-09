Pronta da mesi, la statua in bronzo di Maradona resta in deposito: Borrelli incontra Sepe (Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Da mesi è stata completata la scultura in bronzo dedicato a Diego Armando Maradona realizzata dall’artista afragolese Domenico Sepe. Eppure l’opera che doveva essere installata ed inaugurata allo Stadio Maradona di Napoli lo scorso luglio è ancora ‘in deposito’ nel laboratorio del maestro Sepe“, afferma, in una nota, il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. “È una scultura interamente in bronzo realizzata da me e a mie spese e che ho deciso di donare a Napoli. Il comune ha accettato questa mia opera come donazione ed era tutto pronto per l’inaugurazione solo che tutto è stato congelato a causa di un battibecco tra Amministrazione cittadina e la Società Calcio Napoli. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Daè stata completata la scultura indedicato a Diego Armandorealizzata dall’artista afragolese Domenico. Eppure l’opera che doveva essere installata ed inaugurata allo Stadiodi Napoli lo scorso luglio è ancora ‘in’ nel laboratorio del maestro“, afferma, in una nota, il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio. “È una scultura interamente inrealizzata da me e a mie spese e che ho deciso di donare a Napoli. Il comune ha accettato questa mia opera come donazione ed era tutto pronto per l’inaugurazione solo che tutto è stato congelato a causa di un battibecco tra Amministrazione cittadina e la Società Calcio Napoli. ...

