Prodi | La perizia sul Cav? Ennesima follia dell' Italia

Durante la cerimonia per la consegna del premio Cavour a Santena, in provincia di Torino, Romanoè stato intervistato da Giovanni Minoli. L'ex presidente del Consiglio è tornato sullapsichiatrica richiesta per Silvio Berlusconi nell'ambito del processo Ruby ter. " Una delle ...Santena , 20 settembre 2021 - Romanoritiene che la richiesta di unapsichiatrica per Silvio Berlusconi sia "una delle ennesime follie dell'Italia" .era intervistato da Giovanni Minoli , in stile 'Mixer', nel corso ...Intervistato da Giovanni Minoli, Romano Prodi ha affrontato il tema dell'elezione del prossimo presidente della Repubblica ...Romano Prodi ha ricevuto il premio Cavour a Santena. Intervistato da Minoli: "Con Draghi premier l'Italia è in una posizione privilegiatissima" ...