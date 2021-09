Probabili formazioni Fiorentina-Inter: quinta giornata Serie A 2021/2022 (Di lunedì 20 settembre 2021) Le Probabili formazioni di Fiorentina-Inter, match della quinta giornata di Serie A 2021/2022. Grande attesa per questa sfida con le due squadre in campo dalle 20:45 di martedì 21 settembre. La partita sarà trasmessa da Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Fiorentina – Spazio al 4-3-3 con Callejon, Vlahovic e Gonzalez. Duncan, Torreira e Bonaventura a centrocampo. Inter – Dzeko e Lautaro in attacco. Dumfries verso la conferma mentre Dimarco agirà a sinistra. Le Probabili formazioni Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021) Ledi, match delladi. Grande attesa per questa sfida con le due squadre in campo dalle 20:45 di martedì 21 settembre. La partita sarà trasmessa da Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Spazio al 4-3-3 con Callejon, Vlahovic e Gonzalez. Duncan, Torreira e Bonaventura a centrocampo.– Dzeko e Lautaro in attacco. Dumfries verso la conferma mentre Dimarco agirà a sinistra. Le(4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, ...

