Priorità alla scuola torna in piazza | “Le carenze strutturali non si vaccinano”

La data che Priorità alla scuola ha scelto ieri per riprendere la mobilitazione con i Cobas, il comitato nazionale dei precari della scuola (Cnps), Rifondazione comunista, Potere al popolo ha coinciso con il primo giorno di scuola in Puglia – una delle regioni dove il diritto all'istruzione è stato più penalizzato nei 18 mesi di pandemia dall'invenzione della scuola à la carte del presidente Michele Emiliano (se i genitori lo ritenevano, e non il governo, il ministero dell'Istruzione e gli … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Il comitato 'Priorità alla scuola' in piazza contro sovraffollamento e precarietà: "Non… Il Fatto Quotidiano