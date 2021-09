Prima neve di stagione al Passo Gavia: guarda il video (Di lunedì 20 settembre 2021) Prove tecniche d’autunno e primi fiocchi di neve al Passo Gavia, timelapse della nevicata ripresa dalla nuova webcam posizionata al rifugio A.Berni a 2541 metri. La startup umbra “Scenari Digitali” ha infatti attivato tre nuovi punti di ripresa webcam stand alone alimentati ad energia solare nel Parco dello Stelvio, ai rifugi Casati Guasti e Berni in Valfurva. Dal cuore verde d’Italia al Passo Gavia ed al ghiacciaio dei Forni. La startup di Foligno, in provincia di Perugia, ha sviluppato una piattaforma web in grado di generare dei timelapse daily, brevi e suggestivi filmati dall’alba al tramonto per il monitoraggio ambientale, dei fenomeni atmosferici e dell’innevamento in quota, un innovativo sistema di ausilio a chi frequenta la montagna, ma anche uno straordinario strumento di marketing ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 settembre 2021) Prove tecniche d’autunno e primi fiocchi dial, timelapse della nevicata ripresa dalla nuova webcam posizionata al rifugio A.Berni a 2541 metri. La startup umbra “Scenari Digitali” ha infatti attivato tre nuovi punti di ripresa webcam stand alone alimentati ad energia solare nel Parco dello Stelvio, ai rifugi Casati Guasti e Berni in Valfurva. Dal cuore verde d’Italia aled al ghiacciaio dei Forni. La startup di Foligno, in provincia di Perugia, ha sviluppato una piattaforma web in grado di generare dei timelapse daily, brevi e suggestivi filmati dall’alba al tramonto per il monitoraggio ambientale, dei fenomeni atmosferici e dell’innevamento in quota, un innovativo sistema di ausilio a chi frequenta la montagna, ma anche uno straordinario strumento di marketing ...

