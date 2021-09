"Porca tro***, state giocando alla Juve". Brutale sfogo rubato di Allegri, contro chi spara a zero: caos-bianconero | Video (Di lunedì 20 settembre 2021) Un pareggio che brucia alla Juventus, quello di ieri sera, domenica 19 settembre, in casa contro il Milan all'Allianz Stadium. Già, quattro partite in Serie A e ancora zero vittorie, piena zona retrocessione. Inoltre, i bianconeri hanno anche subito la rimonta dei ragazzi di Stefano Pioli, che nel finale hanno sfiorato il colpaccio con Kaluli. Insomma, per la Juve il bicchiere è più che mezzo vuoto. E tutta la frustrazione dell'ambiente bianconero, ma soprattutto di Massimiliano Allegri, emerge da un dettaglio che ai più era sfuggito. Dopo il triplice fischio finale, il mister è stato pizzicato dalle telecamere furibondo, mentre si dirigeva verso gli spogliatoi urlando: "Porca tro***! state ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) Un pareggio che bruciantus, quello di ieri sera, domenica 19 settembre, in casail Milan all'Allianz Stadium. Già, quattro partite in Serie A e ancoravittorie, piena zona retrocessione. Inoltre, i bianconeri hanno anche subito la rimonta dei ragazzi di Stefano Pioli, che nel finale hanno sfiorato il colpaccio con Kaluli. Insomma, per lail bicchiere è più che mezzo vuoto. E tutta la frustrazione dell'ambiente, ma soprattutto di Massimiliano, emerge da un dettaglio che ai più era sfuggito. Dopo il triplice fischio finale, il mister è stato pizzicato dalle telecamere furibondo, mentre si dirigeva verso gli spogliatoi urlando: "...

Massimiliano Allegri, brutale sfogo rubato: "Porca tro***, giocate alla Juve". Contro chi spara a zero, caos-bianconero Liberoquotidiano.it Allegri furioso, la frase urlata dopo Juventus-Milan | VIDEO Allegri non ha preso bene il pareggio in Juventus-Milan, dopo che Morata aveva portato in vantaggio i bianconeri. Duro sfogo dell'allenatore.

Allegri non ha preso bene il pareggio in Juventus-Milan, dopo che Morata aveva portato in vantaggio i bianconeri. Duro sfogo dell’allenatore. Deluso e arrabbiato Massimiliano Allegri per l’epilogo che ...