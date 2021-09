Polo | l’Italia si conferma campione d’Europa | battuta l’Austria in finale

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 settembre 2021) È arrivato l’oro per gli azzurri della disciplina del: ieri, domenica 19 settembre, la squadra italiana ha conquistato il titolo dia Sotogrande in Spagna. Il Team Italia, che aveva cominciato l’edizione del 2021 da Campioni in carica grazie alla medaglia d’oro conquistata proprio in casa nel 2018, ha tenuto ben saldo il titolo battendo inper 6 a 5. La formazione, guidata dal capo equipe Alessandro Giachetti e dal tecnico Franco Piazza, era composto dal capitano Stefano Giansanti, Therence Cusmano, Miguel Lagos Marmol e Francisco Guillermo MacLoughlin. A decidere la partita è stato ancora un fantastico MacLoughlin (4 goal realizzati nel match), che ha portatosul risultatodi 6 a 5 a quindici secondi dalla fine ...