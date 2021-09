Poker del Napoli a Udine, azzurri solitari in testa (Di lunedì 20 settembre 2021) Udine (ITALPRESS) – Il Napoli batte anche l’Udinese 4-0 e conquista il primato solitario in classifica, che mancava dal febbraio del 2018 con Sarri in panchina. Punteggio pieno e trentesima gara di fila con almeno un gol segnato per Insigne e compagni che come a Leicester, devono far fronte a qualche minuto di sbandamento in avvio. Stavolta però è il Napoli a trovare il doppio vantaggio. Al 25? Insigne scappa via a Molina con un contro-movimento, beffa Silvestri con un pallonetto e regala la palla del tap in sulla riga per Osimhen, che dopo le due reti in Europa League, si regala anche l’1-0 contro i friulani. L’Udinese subisce il gioco avvolgente della squadra di Spalletti che al 30? sfiora il raddoppio: Fabian Ruiz si coordina dai venticinque metri e colpisce il palo col mancino a ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 settembre 2021)(ITALPRESS) – Ilbatte anche l’se 4-0 e conquista il primatoo in classifica, che mancava dal febbraio del 2018 con Sarri in panchina. Punteggio pieno e trentesima gara di fila con almeno un gol segnato per Insigne e compagni che come a Leicester, devono far fronte a qualche minuto di sbandamento in avvio. Stavolta però è ila trovare il doppio vantaggio. Al 25? Insigne scappa via a Molina con un contro-movimento, beffa Silvestri con un pallonetto e regala la palla del tap in sulla riga per Osimhen, che dopo le due reti in Europa League, si regala anche l’1-0 contro i friulani. L’se subisce il gioco avvolgente della squadra di Spalletti che al 30? sfiora il raddoppio: Fabian Ruiz si coordina dai venticinque metri e colpisce il palo col mancino a ...

SkySport : ?? GOL-CAPOLAVORO DI HAALAND ?? Altra doppietta per il norvegese ?? Poker del Dortmund contro l'Union Berlino ? Tutti… - LaNotifica : Poker del Napoli a Udine, azzurri solitari in testa - blogsicilia : #notizie #sicilia Poker del Napoli a Udine, azzurri solitari in testa - - milansette : Serie A, quarta vittoria di fila del Napoli. Poker in casa dell'Udinese #acmilan #rossoneri - messina_oggi : Poker del Napoli a Udine, azzurri solitari in testaUDINE (ITALPRESS) - Il Napoli batte anche l'Udinese 4-0 e conqui… -

Ultime Notizie dalla rete : Poker del Napoli, Insigne: 'Primi? Per ora non conta nulla' Sono le parole di Lorenzo Insigne dopo il poker del suo Napoli all'Udinese alla Dacia Arena. "Tutti stasera stavano bene - ha aggiunto - . Stiamo lavorando bene con il mister, sta tirando fuori ...

Festival di Zurigo 2021: dal nuovo James Bond a Sharon Stone, Hollywood fa tappa in Svizzera ... Paul Schrader, che presenta Il contatore di carte con Oscar Isaac (l'attore del momento, su Sky con la serie Scene da un matrimonio e in sala con il kolossal Dune). E a chiudere il poker di premiati ...

Poker del Tolentino, Recanatese travolta il Resto del Carlino Il Napoli cala il poker alla Dacia Arena Il Napoli vince e convince. Osimhen, Rrahmani, Koulibaly e Lozano sono gli autori delle quattro reti azzurre alla Dacia Arena.

E' Napoli show a Udine, 4 a 0 e primato solitario Vittoria nettissima (0-4) e primato solitario a punteggio pieno: è ricca di soddisfazioni la trasferta del Napoli per il monday night in terra friulana. (ANSA) ...

Sono le parole di Lorenzo Insigne dopo ilsuo Napoli all'Udinese alla Dacia Arena. "Tutti stasera stavano bene - ha aggiunto - . Stiamo lavorando bene con il mister, sta tirando fuori ...... Paul Schrader, che presenta Il contatore di carte con Oscar Isaac (l'attoremomento, su Sky con la serie Scene da un matrimonio e in sala con il kolossal Dune). E a chiudere ildi premiati ...Il Napoli vince e convince. Osimhen, Rrahmani, Koulibaly e Lozano sono gli autori delle quattro reti azzurre alla Dacia Arena.Vittoria nettissima (0-4) e primato solitario a punteggio pieno: è ricca di soddisfazioni la trasferta del Napoli per il monday night in terra friulana. (ANSA) ...