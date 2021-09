Poker del Napoli a Udine, azzurri solitari in testa (Di lunedì 20 settembre 2021) Udine (ITALPRESS) – Il Napoli batte anche l’Udinese 4-0 e conquista il primato solitario in classifica, che mancava dal febbraio del 2018 con Sarri in panchina. Punteggio pieno e trentesima gara di fila con almeno un gol segnato per Insigne e compagni che come a Leicester, devono far fronte a qualche minuto di sbandamento in avvio. Stavolta però è il Napoli a trovare il doppio vantaggio. Al 25? Insigne scappa via a Molina con un contro-movimento, beffa Silvestri con un pallonetto e regala la palla del tap in sulla riga per Osimhen, che dopo le due reti in Europa League, si regala anche l’1-0 contro i friulani. L’Udinese subisce il gioco avvolgente della squadra di Spalletti che al 30? sfiora il raddoppio: Fabian Ruiz si coordina dai venticinque metri e colpisce il palo col mancino a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 settembre 2021)(ITALPRESS) – Ilbatte anche l’se 4-0 e conquista il primatoo in classifica, che mancava dal febbraio del 2018 con Sarri in panchina. Punteggio pieno e trentesima gara di fila con almeno un gol segnato per Insigne e compagni che come a Leicester, devono far fronte a qualche minuto di sbandamento in avvio. Stavolta però è ila trovare il doppio vantaggio. Al 25? Insigne scappa via a Molina con un contro-movimento, beffa Silvestri con un pallonetto e regala la palla del tap in sulla riga per Osimhen, che dopo le due reti in Europa League, si regala anche l’1-0 contro i friulani. L’se subisce il gioco avvolgente della squadra di Spalletti che al 30? sfiora il raddoppio: Fabian Ruiz si coordina dai venticinque metri e colpisce il palo col mancino a ...

Ultime Notizie dalla rete : Poker del Napoli, il poker perfetto a Udine: azzurri primi da soli dopo 3 anni Ed è proprio il neo entrato - con Ounas e Petagna negli ultimi 10 minuti - che all'84' segna il gol del poker dopo una triangolazione con Mario Rui. Termina col Napoli primo da solo in classifica ...

Serie A, Udinese - Napoli 0 - 4 A fine primo tempo i dati non mentono: 60% del possesso palla a favore dei partenopei e tre tiri in ...defilata col destro si coordina e trova l'incrocio dei pali opposto per il definitivo poker: Gotti ...

Poker del Tolentino, Recanatese travolta il Resto del Carlino Udinese-Napoli 0-4: poker azzurro, le pagelle Il Napoli non fallisce nemmeno contro l'Udinese: Osimhen, Rrahmani, Koulibaly e Lozano regalano il primo posto solitario a Spalletti.

Udinese-Napoli, poker azzurro alla Dacia Arena: identità e senso di squadra. L’invidiabile alchimia partenopea La quarta giornata di campionato degli azzurri contro l'Udinese. Poker partenopeo con Osimhen, Rrahmani, Koulibaly e Lozano.

