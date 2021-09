“Pino Daniele Alive, la mostra” a Napoli fino al 31 dicembre (Di lunedì 20 settembre 2021) Napoli – Sabato 18 settembre è stata inaugurata “Pino Daniele Alive, la mostra” al complesso di Santa Caterina a Formiello (Napoli). L’idea del progetto nasce dalla collaborazione di Alessandro (figlio di Pino Daniele) e del fotografo Guido Harari. All’interno dell’esposizione è possibile vedere per la prima volta in grande formato scatti iconici di Pino Daniele, realizzati dai fotografi che lo hanno seguito più da vicino nell’arco della sua carriera. Immagini che hanno caratterizzato le copertine dei suoi dischi storici e fotografie inedite, digitalizzate appositamente per la mostra. La cornice suggestiva della Fondazione Made in Cloister, grazie alle sue caratteristiche architettoniche, riuscirà a ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 20 settembre 2021)– Sabato 18 settembre è stata inaugurata “, la” al complesso di Santa Caterina a Formiello (). L’idea del progetto nasce dalla collaborazione di Alessandro (figlio di) e del fotografo Guido Harari. All’interno dell’esposizione è possibile vedere per la prima volta in grande formato scatti iconici di, realizzati dai fotografi che lo hanno seguito più da vicino nell’arco della sua carriera. Immagini che hanno caratterizzato le copertine dei suoi dischi storici e fotografie inedite, digitalizzate appositamente per la. La cornice suggestiva della Fondazione Made in Cloister, grazie alle sue caratteristiche architettoniche, riuscirà a ...

Advertising

Tg3web : 40 anni fa il concerto gratuito di Pino Daniele a piazza del Plebiscito a Napoli. 200 mila persone per un evento ch… - Francescoeletti : @LegaSalvini ++PER TORNARE A PARLARE DI FAMIGLIA TRADIZIONALE, FATE GUIDARE AI VOSTRI FIGLI GLI ACQUASCOOTER DELLA… - PatriziaOrlan11 : RT @MiC_Italia: Napoli, @dariofrance: «Mi piacerebbe che, anche in omaggio a Pino Daniele, Napoli fosse sede di un festival della musica in… - paoloigna1 : RT @MiC_Italia: Napoli, @dariofrance: «Mi piacerebbe che, anche in omaggio a Pino Daniele, Napoli fosse sede di un festival della musica in… - Monya_raisin : RT @Tg3web: 40 anni fa il concerto gratuito di Pino Daniele a piazza del Plebiscito a Napoli. 200 mila persone per un evento che ha segnato… -