Piaggio vince contro Peugeot: per i giudici clonato il Mp3 (Di lunedì 20 settembre 2021) Milano, 20 settembre 2021 - Scooter a tre ruote MP3 copiato, clonato, utilizando in tutto e per tutto un brevetto "made in Italy" della Piaggio e pertanto il triciclo Metropolis della Peugeot ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 20 settembre 2021) Milano, 20 settembre 2021 - Scooter a tre ruote MP3 copiato,, utilizando in tutto e per tutto un brevetto "made in Italy" dellae pertanto il triciclo Metropolis della...

