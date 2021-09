“Perifano compete per la medaglia di bronzo…” | i mastelliani certi del loro sondaggio

(Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Se il Pd avesse posseduto unpositivo, lo avrebbe sicuramente pubblicizzato ma hanno ancora nel cassetto ilcommissionato alla ‘Winpoll’ dove Mastella è dato vincente contro tutti”. Così il coordinamento delle liste del candidato sindaco Clemente Mastella. “Ripetiamo, l’ultimopubblicato su Benevento è quello de ‘Il Sole 24 Ore’ che assegna a Mastella il 59,5% di consenso. Per il resto, siamo alle fake news create ad arte per dare un minimo di ossigeno ad un Pd moribondo che ricorre ai soliti mezzucci pur di rianimarsi”, prosegue la nota del coordinamento delle liste mastelliane che conclude: “Sono addirittura terrorizzati dal rischio di arrivare terzi, ma stiano tranquilli: poco Sali e tanto Pepe per ladi bronzo!”. L'articolo proviene da ...

