Perché al Festival della letteratura di Mantova non si accede con la Carta docente? Politici, non snobbatelo! (Di lunedì 20 settembre 2021) C’è un Festival in Italia che da 25 anni riesce a parlare a tutti: ai bambini, agli adolescenti, ai giovani, agli adulti, agli anziani. Quando scrivo “tutti” penso anche a ogni mestiere: agli insegnanti, agli scienziati, ai cuochi, agli operai, ai medici. Questa manifestazione è il “Festival della letteratura di Mantova” ideato da due librai che hanno lasciato un’impronta significativa nel terreno, poco fertile, della cultura italiana: Carla e Luca Nicolini. Seguo questa iniziativa dal primo anno, ho forse mancato un solo appuntamento. Mi è capitato persino di presentare uno dei miei libri, Gita in pianura. Da maestro ho sempre pensato di non mancare a questo annuale appuntamento Perché vale (per me, non sulla Carta) come aggiornamento. Sul mio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) C’è unin Italia che da 25 anni riesce a parlare a tutti: ai bambini, agli adolescenti, ai giovani, agli adulti, agli anziani. Quando scrivo “tutti” penso anche a ogni mestiere: agli insegnanti, agli scienziati, ai cuochi, agli operai, ai medici. Questa manifestazione è il “di” ideato da due librai che hanno lasciato un’impronta significativa nel terreno, poco fertile,cultura italiana: Carla e Luca Nicolini. Seguo questa iniziativa dal primo anno, ho forse mancato un solo appuntamento. Mi è capitato persino di presentare uno dei miei libri, Gita in pianura. Da maestro ho sempre pensato di non mancare a questo annuale appuntamentovale (per me, non sulla) come aggiornamento. Sul mio ...

