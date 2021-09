Pensioni, il calendario dei pagamenti di ottobre: le date (Di lunedì 20 settembre 2021) Prosegue anche a ottobre il pagamento in anticipo delle Pensioni da parte di Poste Italiane, con il ritiro in contanti agli sportelli che segue la consueta turnazione alfabetica come già avvenuto nei mesi scorsi. Si tratta, lo ricordiamo, del pagamento in anticipo e contingentato per coloro che le ritirano i contanti presso gli uffici postali, attraverso una programmazione dell’accesso agli sportelli nell’arco dei giorni lavorativi precedenti al mese di competenza delle prestazioni. Ecco dunque il calendario per il ritiro delle Pensioni di ottobre. Pensioni, pagamento in anticipo fino a fine anno Vista l’estensione al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza, la Protezione Civile ha confermato anche per le Pensioni di settembre 2021, ottobre e ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 20 settembre 2021) Prosegue anche ail pagamento in anticipo delleda parte di Poste Italiane, con il ritiro in contanti agli sportelli che segue la consueta turnazione alfabetica come già avvenuto nei mesi scorsi. Si tratta, lo ricordiamo, del pagamento in anticipo e contingentato per coloro che le ritirano i contanti presso gli uffici postali, attraverso una programmazione dell’accesso agli sportelli nell’arco dei giorni lavorativi precedenti al mese di competenza delle prestazioni. Ecco dunque ilper il ritiro delledi, pagamento in anticipo fino a fine anno Vista l’estensione al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza, la Protezione Civile ha confermato anche per ledi settembre 2021,e ...

Pensioni, pagamenti per ottobre anticipati Il calendario delle pensioni di ottobre 2021, secondo l'ordine alfabetico, è il seguente: A - C, lunedì 27 settembre; D - G, martedì 28 settembre; H - M, mercoledì 29 settembre; N - R, giovedì 30 ...

