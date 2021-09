Pensiero del giorno – Ciao nonno (Di lunedì 20 settembre 2021) “Ciao nonno. Oggi ho ricominciato la scuola”. Martino, dell’età di sette anni, trascorre il pomeriggio a casa dei nonni. “Sarai contento”. “Mica tanto”. “Perché?” “Mi ero abituato a essere libero”. “Non hai voglia di impegnarti nello studio?” “Così così…” “Ricordo quando andavo a scuola io. La notte precedente non riuscivo a dormire per l’emozione”. “Anche io sono stato contento di tornare in classe, specie dopo un anno passato lontano dai compagni, ma studiare da casa è molto più facile”. “Forse hai imparato di meno però”. Il nonno sorride al nipote e lo accosta alla sua poltrona: “Pensa che per raggiungere la mia scuola quando frequentavo le elementari come te, dovevo camminare per tre chilometri a piedi tra i campi”. L’uomo guarda lontano, nel ricordo di quei tempi. Martino è interdetto: “Ci andavi lo stesso?” “Altroché! Non vedevo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 settembre 2021) “. Oggi ho ricominciato la scuola”. Martino, dell’età di sette anni, trascorre il pomeriggio a casa dei nonni. “Sarai contento”. “Mica tanto”. “Perché?” “Mi ero abituato a essere libero”. “Non hai voglia di impegnarti nello studio?” “Così così…” “Ricordo quando andavo a scuola io. La notte precedente non riuscivo a dormire per l’emozione”. “Anche io sono stato contento di tornare in classe, specie dopo un anno passato lontano dai compagni, ma studiare da casa è molto più facile”. “Forse hai imparato di meno però”. Ilsorride al nipote e lo accosta alla sua poltrona: “Pensa che per raggiungere la mia scuola quando frequentavo le elementari come te, dovevo camminare per tre chilometri a piedi tra i campi”. L’uomo guarda lontano, nel ricordo di quei tempi. Martino è interdetto: “Ci andavi lo stesso?” “Altroché! Non vedevo ...

Pensiero del giorno - Ciao nonno

