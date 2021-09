Pelè rassicura: “Ogni giorno è migliore, c’è buon umore” (Di lunedì 20 settembre 2021) “Come potete vedere, sto prendendo a pugni l’aria per festeggiare Ogni giorno migliore. Il buon umore è la migliore medicina e ne ho in abbondanza. Non potrebbe essere diversamente“. Sui social il grande Pelé rassicura il mondo del calcio dalla corsia dell’ospedale di San Paolo dove è stato operato per un tumore al colon. E ancora: “Ho ricevuto tanto affetto che il mio cuore è colmo di gratitudine. Grazie a tutto lo straordinario staff dell’Albert Einstein Hospital!“, ha aggiunto O’Rei sui social. Tra i tanti commenti al suo post c’è anche quello del Santos, storica squadra di Pelé, che ha scritto: “La tua felicità è la nostra felicità”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021) “Come potete vedere, sto prendendo a pugni l’aria per festeggiare. Ilè lamedicina e ne ho in abbondanza. Non potrebbe essere diversamente“. Sui social il grande Peléil mondo del calcio dalla corsia dell’ospedale di San Paolo dove è stato operato per un tal colon. E ancora: “Ho ricevuto tanto affetto che il mio cuore è colmo di gratitudine. Grazie a tutto lo straordinario staff dell’Albert Einstein Hospital!“, ha aggiunto O’Rei sui social. Tra i tanti commenti al suo post c’è anche quello del Santos, storica squadra di Pelé, che ha scritto: “La tua felicità è la nostra felicità”. SportFace.

