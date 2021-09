Pavia | la mostra interamente dedicata alle donne nel 900

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 20 settembre 2021) “L’altro Novecento: cento anni di storia al femminile”, un titolo suggestivo per unache vuole fornire una chiave di lettura differente da quella consueta. Nellasi vuole ripercorrere l’evoluzione della figura della donna nel novecento. Un’evoluzione che trascende in tutti gli ambiti: la moda, il costume e la società. Se la storia, letta sui libri, è stata scritta quasi solo dagli uomini a partire dal XX secolo si fa preponderante il ruolo della donna e lane vuole essere fedele rappresentazione. Laè aperta da sabato 11 settembre a Castello Isimbardi di Castello d’Agogna (): fino al prossimo 24 ottobre. La: i dipinti esposti La rassegna, promossa dalla Fondazione Vera Coghi, si pone come un percorso di consapevolezza storica. Partendo ...