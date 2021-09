Parroco arrestato | le scuse del vescovo ai fedeli | gli striscioni di protesta e la domanda ancora senza risposta

Advertising

Corriere : Prato, parroco arrestato: con le offerte dei fedeli acquistava droga - Agenzia_Ansa : Arrestato per spaccio di stupefacenti a Prato, un sacerdote coinvolto in un'indagine della polizia su feste a base… - VittorioSgarbi : Dall’estasi divina a quella da cocaina è un attimo… - gianni_belletti : RT @ilvocio: Arrestato parroco a Prato: con i soldi delle offerte spacciava 'droga dello stupro'. Dopo essersi esercitato con 'l'oppio dei… - artaud74 : RT @newsmarijuanait: #Parroco #spacciatore arrestato. Il 40enne di #Prato si trova ora ai domiciliari. Con i soldi sottratti organizzava fe… -

Ultime Notizie dalla rete : Parroco arrestato

Interrogatorio di garanzia per ilper spaccio e importazione di stupefacenti e appropriazione indebita CreditsUna spirale di degrado senza fine, un uomo dilaniato da tossicodipendenza e costante ricerca di denaro. Questo era don Francesco Spagnesi, ilpratese da martedì scorso agli arresti domiciliari per importazione e cessione di droghe e appropriazione indebita. "La dipendenza dalle droghe era così forte che lui agiva di conseguenza, ...Prato, il parroco arrestato risponde al gip per oltre due ore. I legali: "Prigioniero della dipendenza dalle droghe, aveva bisogno di soldi" ...Don Francesco Spagnesi, ex parroco della Chiesa dell’Annunciazione alla Castellina, a Prato, ha confessato oggi durante l’interrogatorio ...