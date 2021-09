Paratici pesca ancora in Serie A | il giocatore della Roma nel mirino!

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Paratici pesca

DirettaGoal

Calciomercato: il Manchester City si spinge fino a 150 milioni per Kane. Possibile erede in Serie A: tutti i dettagli Fabio© Getty ImagesDopo Messi e Lukaku, potrebbe essere Harry Kane il prossimo big a cambiare maglia in questa sessione di calciomercato estivo. Il bomber inglese è sempre nel mirino del ...BOLOGNA - Il Tottenhamin Italia per la propria difesa. Dopo aver concluso la trattativa che porterà Romero dall' ..., dopo il no alla prima offerta di 15,5 milioni di sterline, avrebbe ...In particolare l’Inter, in vista della prossima sessione di mercato, avrebbe già messo nel mirino un giocatore della Juventus, che potrebbe approdare a parametro zero…. LEGGI ANCHE >>> Calciomercato I ...