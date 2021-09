Palombelli: "Ho sbagliato e mi scuso, ma contro di me bullismo online" (Di lunedì 20 settembre 2021) AGI - “Io non mi sono spiegata bene, anche se chi ha visto tutta la puntata ha capito perché era una causa sulla rabbia al femminile, con una psicologa in studio, con tutto ciò che poteva fare da contorno a questo tema. Io non mi sono spiegata bene e quindi mi sono scusata con il pubblico e con l'azienda, se uno sbaglia a parlare sbaglia". Così Barbara Palombelli ai microfoni di 'Non Stop News' su RTL 102.5 in merito alle polemiche sul femminicidio nate la scorsa settimana dopo le sue parole in una puntata di Forum. "Non ho autori, non ho auricolari, quindi ho sbagliato io e mi sono scusata – aggiunge la giornalista – il senso, che molti hanno capito perché ho avuto anche una valanga di solidarietà, è che l'importante è capire cosa accade prima del femminicido, con quali meccanismi i violenti da entrambe le parti si possano bloccare ed arginare prima ... Leggi su agi (Di lunedì 20 settembre 2021) AGI - “Io non mi sono spiegata bene, anche se chi ha visto tutta la puntata ha capito perché era una causa sulla rabbia al femminile, con una psicologa in studio, con tutto ciò che poteva fare da contorno a questo tema. Io non mi sono spiegata bene e quindi mi sono scusata con il pubblico e con l'azienda, se uno sbaglia a parlare sbaglia". Così Barbaraai microfoni di 'Non Stop News' su RTL 102.5 in merito alle polemiche sul femminicidio nate la scorsa settimana dopo le sue parole in una puntata di Forum. "Non ho autori, non ho auricolari, quindi hoio e mi sono scusata – aggiunge la giornalista – il senso, che molti hanno capito perché ho avuto anche una valanga di solidarietà, è che l'importante è capire cosa accade prima del femminicido, con quali meccanismi i violenti da entrambe le parti si possano bloccare ed arginare prima ...

