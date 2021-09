Palio di Legnano | dopo la ripresa si pensa già al 2022

(Di lunedì 20 settembre 2021) Ildella, una definizione forse un po' abusata e quasi scontata per ildi2021, vinto in pista dalla Flora ma che in senso più ampio ha rappresentato il trionfo di tutte le ...

A #Legnano (MI) un cavallo cade durante il Palio.Mentre cerchiamo di saperne di più sull'attuale stato di salute, rest… - Alle 22 tutte le interviste fatte nella tre giorni legnanese

Ildella ripresa, una definizione forse un po' abusata e quasi scontata per ildi2021, vinto in pista dalla Flora ma che in senso più ampio ha rappresentato il trionfo di tutte le otto contrade. "Tutte mi hanno impressionato per la loro gran voglia di esserci - ha ...Sul numero di settembre di Astigiani, grazie a un'ulteriore ricerca di Alessandro Sacco, si racconta che cosa accadde dopo quell'imposizione a favore delsenese che coinvolse anchee ...Il Palio della ripresa, una definizione forse un po' abusata e quasi scontata per il Palio di Legnano 2021, vinto in pista dalla Flora ma che in senso più ampio ha rappresentato il trionfo di tutte le ...Il nubifragio che si è abbattuto a Legnano non ha fermato il mondo Palio che, con determinazione e passione è riuscito ha raggiungere il suo intento, ossia «dare un forte segnale di ripartenza» ...