“Our baby”. Elettra Lamborghini, nuovo arrivo in famiglia. Lei e il marito Afrojack non sono più soli (Di lunedì 20 settembre 2021) Fa scalpore con i suoi video e le sue canzoni raggiungono numeri strepitosi. Ultimamente è apparsa in veste di opinionista a “L’Isola dei Famosi”. Per non parlare di quello che accade sui suoi profili social. Elettra Lamborghini sta conoscendo un grandissimo successo. Il suo profilo Instagram, con ‘appena 369 post, conta addirittura 6,8 milioni di follower. I suoi scatti di vita quotidiana, spesso con suo marito, il producer e dj Afrojack, fanno strage nei cuori dei suoi fan. Elettra ama provocare e spesso nelle sue foto appare sexy e conturbante. Qualche tempo fa la cantante aveva provocato una marea di reazioni scrivendo in un post: “Ciao da noi 3”. In tanti hanno pensato ad un annuncio di gravidanza, ma in realtà si trattava di uno scherzo. “Quelli sono due meloni” hanno capito i ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 settembre 2021) Fa scalpore con i suoi video e le sue canzoni raggiungono numeri strepitosi. Ultimamente è apparsa in veste di opinionista a “L’Isola dei Famosi”. Per non parlare di quello che accade sui suoi profili social.sta conoscendo un grandissimo successo. Il suo profilo Instagram, con ‘appena 369 post, conta addirittura 6,8 milioni di follower. I suoi scatti di vita quotidiana, spesso con suo, il producer e dj, fanno strage nei cuori dei suoi fan.ama provocare e spesso nelle sue foto appare sexy e conturbante. Qualche tempo fa la cantante aveva provocato una marea di reazioni scrivendo in un post: “Ciao da noi 3”. In tanti hanno pensato ad un annuncio di gravidanza, ma in realtà si trattava di uno scherzo. “Quellidue meloni” hanno capito i ...

groupiezay : @closurehes e quando sarà olivia a postare una foto così con tanto di caption “da*dy h with our baby” then what? - withongie : @F1GHT0RESC4P3 FEDE PIANGO IO certo che ti adottiamo our baby :( - itboysanii : @timeofsanie exactly not too late troppo preziosa ho paura di ascoltarla altrimenti la rovino she's our baby ?? - baekhyunheartue : not our baby saber po?? hfksjskd - jejeongwooo : AKU BENGONG DULU BUSET SKSJSJJSJS so proud for our baby ?????? -