Occupy Wall street: fenomeno passeggero, ma d'impatto (Di lunedì 20 settembre 2021) Sono trascorsi dieci anni dalla nascita del movimento di protesta contro il potere della banche, Occupy Wall street. Kalle Lasn e Micah hanno coinvolto un gruppo di 200 persone nella contestazione contro gli Istituti di credito guidati da una minoranza. Quattro banche centrali testano le valute digitali per i pagamenti transfrontalieri Il movimento Occupy Wall

Ultime Notizie dalla rete : Occupy Wall I figli di Occupy Wall Street Tutti, però, concordano nel dire che a renderla definitivamente popolare a livello globale furono gli attivisti di Occupy Wall Street , che la usarono nel corso delle loro manifestazioni a Zuccotti ...

Occupy Wall Street: storia del movimento che contestava la finanza Un appello partito dal Canada. Echi di proteste in Nord Africa. Tende piantate nelle piazze spagnole. Le radici di Occupy Wall Street, dieci anni dopo Claudia Vago 17.09.2021 Claudia Vago 17.09.2021 Leggi più tardi "Are you ready for a Tahrir moment?". Si apriva così la newsletter che Adbusters inviava il 14 ...

Occupy Wall Street dopo un anno, anniversario con 100 arresti Il Fatto Quotidiano Financial Times: 10 anni di Occupy Wall Street: cosa resta del movimento del “99 per cento” È il 24 settembre 2011, a New York è mezzogiorno. Un giovane nero di nome Robert Stephens si butta in ginocchio in mezzo alla strada, davanti alla sede della Chase Bank in Liberty Street. Ha una felpa ...

Occupy Wall Street, dieci anni dopo Occupy Wall Street dieci anni dopo. Storia del movimento che contestata la finanza e voleva rimettere le persone al centro ...

