Nuove regole Covid per cinema, teatri e stadi da ottobre 2021: tutte le novità per capienza e distanziamento (Di lunedì 20 settembre 2021) Il settore artistico dopo l’emergenza Coronavirus è stato decisamente uno dei più colpiti in assoluto. Il punto tragico è che tutt’oggi, dopo l’introduzione del Green Pass e dopo i vaccini, è ancora molto limitato e danneggiato dal virus. Finalmente però arrivano delle Nuove regole anti Covid che saranno applicate proprio ai cinema, teatri, sale da concerto e stadi. Da poco è stato approvato il decreto che prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass a tutto il mondo del lavoro, ad oggi Draghi sta attendendo il parere del Cts per “riesaminare le misure di distanziamento e valutare l’aumento della capienza per i luoghi che ospitano attività culturali e sportive”. cinema, teatri, stadi e concerti: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 settembre 2021) Il settore artistico dopo l’emergenza Coronavirus è stato decisamente uno dei più colpiti in assoluto. Il punto tragico è che tutt’oggi, dopo l’introduzione del Green Pass e dopo i vaccini, è ancora molto limitato e danneggiato dal virus. Finalmente però arrivano delleantiche saranno applicate proprio ai, sale da concerto e. Da poco è stato approvato il decreto che prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass a tutto il mondo del lavoro, ad oggi Draghi sta attendendo il parere del Cts per “riesaminare le misure die valutare l’aumento dellaper i luoghi che ospitano attività culturali e sportive”.e concerti: ...

