Notte da incubo a Fiumicino, affonda un peschereccio nel Porto canale (Di lunedì 20 settembre 2021) Notte da incubo per il Roma8194 “Maria”, uno dei pescherecci della flotta di Fiumicino. Intorno alle 2,30 il natante ha iniziato a imbarcare acqua fino ad affondare. Il capitano ha tentato disperatamente di utilizzare delle cime per mettere in sicurezza l’imbarcazione, ma non c’è stato nulla da fare. Il peschereccio sembrerebbe fosse stato da poco ristrutturato, in un cantiere all’estero; lavori di ammodernamento e, a quando si apprende (ma sono dati da confermare), lavori anche alla chiglia. Era rientrato da pochi giorni a Fiumicino, poi il dramma. Questi episodi succedono quando ci sono forti mareggiate, e nella Notte il mare ha fatto la voce grossa. A causa del mare grosso, anche altre imbarcazioni sono state sballottate staNotte, per fortuna ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 settembre 2021)daper il Roma8194 “Maria”, uno dei pescherecci della flotta di. Intorno alle 2,30 il natante ha iniziato a imbarcare acqua fino adre. Il capitano ha tentato disperatamente di utilizzare delle cime per mettere in sicurezza l’imbarcazione, ma non c’è stato nulla da fare. Ilsembrerebbe fosse stato da poco ristrutturato, in un cantiere all’estero; lavori di ammodernamento e, a quando si apprende (ma sono dati da confermare), lavori anche alla chiglia. Era rientrato da pochi giorni a, poi il dramma. Questi episodi succedono quando ci sono forti mareggiate, e nellail mare ha fatto la voce grossa. A causa del mare grosso, anche altre imbarcazioni sono state sballottate sta, per fortuna ...

