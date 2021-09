Notizie dagli Usa | per l’immunità non basta nemmeno il 96% di vaccinati

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 20 settembre 2021) di Paolo Becchi @pbecchi e Nicola Trevisan @Nic Trevi La Cornell University situata a Ithaca, nello Stato di New York, ha spinto tutti suoi studenti a vaccinarsi. A fronte di questo, alla data odierna il 96% della popolazione del campus, sia studenti che docenti, risulta vaccinato. Domanda: secondo voi con questo alto tasso di vaccinazione i dirigenti del campus si sentono così al sicuro contro la diffusione del virus, in modo tale da rinunciare ai dispositivi di protezione come il nostro ministro dell’istruzione annuncia sereno e contento? La risposta datevela da soli dopo aver letto, qui di seguito, le regole di screening attualmente in vigore all’interno del campus: Gli studenti non(e quelli non ancora completamente) sono tenuti a partecipare a regolari test di sorveglianza due volte a settimana fino a quando non sono ...