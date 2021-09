Nettuno, è ancora “giallo” sulla rimozione della targa sul monumento per i Martiri delle Foibe (FOTO) (Di lunedì 20 settembre 2021) Nettuno, rimossa la targa con frase di Dante Alighieri sul monumento che ricorda i Martiri delle Foibe. Sull’episodio, che ormai risale a qualche giorno fa, è tornato a parlare Emanuele Merlino (Presidente Comitato 10 Febbraio) che lo ha definito un “Atto inqualificabile”, e sul quale “qualcuno ne dovrà risponderà” invitando “il Sindaco Coppola a dare spiegazione”. targa delle Foibe rimossa, torna a parlare il Comitato 10 febbraio “Con una delibera della Giunta comunale di Nettuno (Roma), approvata all’unanimità il 17 settembre dell’anno scorso, è stata accolta la proposta del Dottor Pietro Cappellari, fiduciario locale del Comitato 10 Febbraio, di intitolare il giardino compreso tra Via XXIV Maggio, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 settembre 2021), rimossa lacon frase di Dante Alighieri sulche ricorda i. Sull’episodio, che ormai risale a qualche giorno fa, è tornato a parlare Emanuele Merlino (Presidente Comitato 10 Febbraio) che lo ha definito un “Atto inqualificabile”, e sul quale “qualcuno ne dovrà risponderà” invitando “il Sindaco Coppola a dare spiegazione”.rimossa, torna a parlare il Comitato 10 febbraio “Con una deliberaGiunta comunale di(Roma), approvata all’unanimità il 17 settembre dell’anno scorso, è stata accolta la proposta del Dottor Pietro Cappellari, fiduciario locale del Comitato 10 Febbraio, di intitolare il giardino compreso tra Via XXIV Maggio, ...

