Nelle prime immagini di And Just Like That… c’è già uno spoiler sul revival di Sex And The City (video promo) (Di lunedì 20 settembre 2021) And Just Like That… non ha ancora un trailer ufficiale, ma sembra ormai questione di tempo. Durante la cerimonia degli Emmy Awards di domenica 19 settembre sono arrivate le prime immagini video della nuova serie, il revival dell’iconica Sex and The City, concepito come un sequel delle vicende di Carrie Bradshaw & Co. Un primissimo e breve sguardo a And Just Like That… è contenuto nel promo della campagna HBO Max 2021-22, un nuovo spot per lanciare i prossimi titoli originali della piattaforma, i cosiddetti Max Originals, tra cui figurano Peacemaker, The Sex Lives of College Girls e appunto il revival di Sex and The City. Lo spot include anche ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 settembre 2021) Andnon ha ancora un trailer ufficiale, ma sembra ormai questione di tempo. Durante la cerimonia degli Emmy Awards di domenica 19 settembre sono arrivate ledella nuova serie, ildell’iconica Sex and The, concepito come un sequel delle vicende di Carrie Bradshaw & Co. Un primissimo e breve sguardo a Andè contenuto neldella campagna HBO Max 2021-22, un nuovo spot per lanciare i prossimi titoli originali della piattaforma, i cosiddetti Max Originals, tra cui figurano Peacemaker, The Sex Lives of College Girls e appunto ildi Sex and The. Lo spot include anche ...

