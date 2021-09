Nelle carceri italiane, un detenuto su tre è straniero: l’analisi dei dati del 2020 (Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo aver analizzato i dati Istat in merito alle denunce per il reato di violenza sessuale che vedevano come protagonisti stranieri e in merito alle condanne con sentenza definitiva emesse nei confronti di immigrati, passiamo ora a esaminare la popolazione carceraria in Italia, basandoci sui dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica. A tal proposito, è utile ricordare che gli stranieri rappresentano l’8,4 per cento della popolazione residente in Italia e che la percentuale di immigrati condannati con sentenza definita nel 2017 (ultimo dato Istat disponibile) è stata del 34 per cento sul totale. Le cittadinanze dei detenuti Nel 2020, la popolazione carceraria contava 53.364 detenuti, di questi 36.020 erano italiani e 17.344 stranieri, ovvero il 32,5 per cento. Nel 2020, i cittadini ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo aver analizzato iIstat in merito alle denunce per il reato di violenza sessuale che vedevano come protagonisti stranieri e in merito alle condanne con sentenza definitiva emesse nei confronti di immigrati, passiamo ora a esaminare la popolazione carceraria in Italia, basandoci suipubblicati dall’Istituto nazionale di statistica. A tal proposito, è utile ricordare che gli stranieri rappresentano l’8,4 per cento della popolazione residente in Italia e che la percentuale di immigrati condannati con sentenza definita nel 2017 (ultimo dato Istat disponibile) è stata del 34 per cento sul totale. Le cittadinanze dei detenuti Nel, la popolazione carceraria contava 53.364 detenuti, di questi 36.020 erano italiani e 17.344 stranieri, ovvero il 32,5 per cento. Nel, i cittadini ...

