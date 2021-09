Nata la figlia di Beatrice di York: la Royal Baby è la 12esima pronipote della Regina Elisabetta (Di lunedì 20 settembre 2021) Ancora un Royal Baby, seppure piuttosto indietro nella linea di successione al trono britannico, in casa Windsor. La principessa Beatrice, figlia di Andrea di York e Sarah Ferguson, ha dato infatti alla luce una bambina: il parto è avvenuto sabato sera in una ala riservata del Chelsea and Westminster Hospital di Londra, ma solo oggi Buckingham Palace ne ha dato notizia in forma ufficiale precisando che la mamma e la piccola stanno bene. Per la 95enne Regina Elisabetta, che ha comunicato la propria gioia a una delle nipoti a lei più vicine, si tratta del 12esimo bisnipote. La bambina, il cui nome sarà rivelato in seguito, è frutto dell’unione fra Beatrice e il conte Edoardo Mapelli Mozzi, immobiliarista londinese di padre aristocratico italiano (la ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 20 settembre 2021) Ancora un, seppure piuttosto indietro nella linea di successione al trono britannico, in casa Windsor. La principessadi Andrea die Sarah Ferguson, ha dato infatti alla luce una bambina: il parto è avvenuto sabato sera in una ala riservata del Chelsea and Westminster Hospital di Londra, ma solo oggi Buckingham Palace ne ha dato notizia in forma ufficiale precisando che la mamma e la piccola stanno bene. Per la 95enne, che ha comunicato la propria gioia a una delle nipoti a lei più vicine, si tratta del 12esimo bisnipote. La bambina, il cui nome sarà rivelato in seguito, è frutto dell’unione frae il conte Edoardo Mapelli Mozzi, immobiliarista londinese di padre aristocratico italiano (la ...

FilippoCarmigna : Nata la figlia di Beatrice di York: la Royal Baby è la 12esima pronipote della Regina Elisabetta - fisco24_info : Gb: arriva altro Royal Baby, nata la figlia di Beatrice di York: E' il dodicesimo bisnipote della regina, il padre… - SkyTG24 : Royal baby in casa Windsor. Nata figlia di Beatrice di York, la soddisfazione della regina - FrancaRenatadi2 : @FedericoDinca Lei non é buon veneto sono meglio io che sono la figlia di una vicentina. Ho Propio carattere da vce… - lagemy95 : Io non sono una privilegiata. Non solo 'la figlia di/l'amica di' Non sono nata col culo nel burro Non posso vantare… -