Napoli, Spalletti predica calma: "Il campionato è appena iniziato, bisogna stare sempre sul pezzo" (Di martedì 21 settembre 2021) Alla fine è arrivata una vittoria super convincete per Spalletti: netto 4-0 a Friuli contro un'Udinese che fin qui era stata la rivelazione di quest'inizio di campionato. E ora i tifosi partenopei sognano in grande, vetta conquistata in solitaria e "si va a comandare " citando il celebre brano di Rovazzi. Spalletti: "Questa squadra ha qualità e sa dove andare" Spalletti è davvero soddisfatto e convinto di questa super prestazione per i suoi ragazzi. Vittoria straripante contro l'Udinese e primato conquistato. "C'erano stati dei segnali importanti con il Leicester. La squadra ha capito di avere qualità, sa stare in campo e sa dove vuole arrivare. Juve a -10? Il nostro riferimento è la storia del Napoli, non le altre squadre. Il Napoli ha già vinto il ...

