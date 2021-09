Napoli | senti Tissone | “Spalletti grande lavoratore | vi racconto due aneddoti con l’Udinese”

(Di lunedì 20 settembre 2021) A parlare ai microfoni di Calcio24 è stato Fernando Damián Rodrigues, oggi centrocampista della Paganese Calcio 1926, in serie C ma dal passato di livello e vicino alnel 2009. Il giocatore si è affermato con la maglia dell’Atalanta ma si è fatto conoscere con quella del, allenata da Luciano. Di seguito L'articolo

Advertising

LongHrry93 : @94HrryPrince senti meglio il Napoli che la Roma - miamadremorta : RT @pistaccchiello: @miamadremorta @chevitaddemerda Senti che puzza Scappano anche i cani Stanno arrivando i napoletani Napoli merda Napol… - pistaccchiello : @miamadremorta @chevitaddemerda Senti che puzza Scappano anche i cani Stanno arrivando i napoletani Napoli merda N… - dailynews_24 : Napoli, senti l’agente di Pussetto: “Infortunio superato, giocherà contro gli azzurri” - sportli26181512 : Napoli, senti Pecci: 'Osimhen erede di Maradona o Mbappé, che intuizione Anguissa': L'ex calciatore del Napoli, Era… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli senti

Corriere dello Sport

L'ispettore Giuseppe Lojacono, romano d'origine e siciliano di adozione, viene trasferito a...10 - La casa nella prateria Stagione 8 Episodio 17 21:10 -chi parla adesso! 23:00 - Se solo ...... prenderci quelle due ora di bianco, di dispersione dove c'è solo la musica e tidavvero te ... LE DATE DEI FIRMACOPIE/SHOWCASE domenica 19 settembre- ore16 MONDADORI Bookstore domenica 19 ...Pierpaolo Marino, ora direttore dell'area tecnica dell'Udinese, racconta la stagione che inizia e la sfida di questa sera alla Dacia Arena: ...Non è ancora chiara la dinamica della scomparsa del piccolo Samuele, il bambino morto a Napoli dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione in via Foria lo scorso venerdì. In corso le inda ...