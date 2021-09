Napoli | che spettacolo | poker all' Udinese e vetta solitaria | Spalletti può sognare

(Di lunedì 20 settembre 2021) Più che una fuga è un allungo imperioso che alimenta sogni proibiti. Ilsfrutta l'occasione d'oro, piega la coraggiosaper 4-0 con una prova senza sbavature e stacca tutti posizionandosi inalla classifica dopo appena quattro giornate con due punti di vantaggio sulle milanesi. Trascinata da un Insigne ispirato, dalla forza motrice di Angissa, le qualità in velocità di Osimhen e la potenza di Koulibaly, respira l'aria fresca dellaalla vigilia del turno infrasettimanale lanciando un messaggio molto chiaro alle pretendenti al titolo. C'è anche la squadra diad ambire al massimo, per qualità di gioco, compattezza e carattere forte anche di una tenuita fisica al momento eccellente. I friulani, dopo un primo avvio baldanzoso, finiscono per essere imbrigliati dal gioco ...

Tutti stiamo bene, stiamo lavorando bene con l'allenatore che sta cercando di tirare fuori da ognuno di noi un qualcosina in più. Bisogna continuare così, con umiltà". Così l'attaccante del Napoli ...
Il Napoli vince e convince. Osimhen, Rrahmani, Koulibaly e Lozano sono gli autori delle quattro reti azzurre alla Dacia Arena.