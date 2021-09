Napoli, cala il poker ad Udine ed occupa il primo posto solitario in classifica (Di lunedì 20 settembre 2021) Napoli, Osimhen, Rrahmani, Koulibaly e Lozano fanno volare gli azzurri da soli in vetta alla classifica: non accadeva dal 2018 Un Napoli compatto, teterminato, saggiamente guidato da Spalletti, espugna Udine e si colloca al ptrimo posto della classifica di Serie A Luciano Spalletti, allenatore del Napoli. dopo la roboante vittoria conseguita con il punteggio di 0-4 al Dacia Arena contro l’Udinese, in conferenza stampa ha rilasciato alcune duichiarazioni dichiarazioni. Queste le parole del tecnco dela squadra azzurra che, attualmente, occupa il primo posto solitario in classifica: Udinese-Napoli 0-4. Tabellino UdineSE ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 20 settembre 2021), Osimhen, Rrahmani, Koulibaly e Lozano fanno volare gli azzurri da soli in vetta alla: non accadeva dal 2018 Uncompatto, teterminato, saggiamente guidato da Spalletti, espugnae si colloca al ptrimodelladi Serie A Luciano Spalletti, allenatore del. dopo la roboante vittoria conseguita con il punteggio di 0-4 al Dacia Arena contro l’se, in conferenza stampa ha rilasciato alcune duichiarazioni dichiarazioni. Queste le parole del tecnco dela squadra azzurra che, attualmente,ilinse-0-4. TabellinoSE ...

