Multati tifosi per petardo e mancato distanziamento (Di lunedì 20 settembre 2021) Multe fino a 500 euro per 20 tifosi del Pisa ai quali è stata contestata la violazione del regolamento d'uso dello stadio Libero Liberati di Terni per alcuni episodi avvenuti durante la partita contro ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 settembre 2021) Multe fino a 500 euro per 20del Pisa ai quali è stata contestata la violazione del regolamento d'uso dello stadio Libero Liberati di Terni per alcuni episodi avvenuti durante la partita contro ...

Ultime Notizie dalla rete : Multati tifosi Multati tifosi per petardo e mancato distanziamento Oltre all'esplosione di un petardo e all'accensione di un fumogeno all'interno del settore - viene spiegato in una nota dalla questura - , diversi tifosi non hanno rispettato le norme sul ...

Monga: "È giusto che i tifosi che allo stadio non hanno rispettato le disposizioni sanitarie siano stati multati" Napoli Calcio - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Federico Monga, direttore de Il Mattino : "Le multe ai tifosi che non hanno rispettato la disposizione a scacchiera all'interno dello stadio Maradona? L'equilibrio tra regole e tifo non è facile da trovare, ma, nel momento in cui ci sono delle leggi, è ...

Multati tifosi per petardo e mancato distanziamento - Cronaca Agenzia ANSA Multati tifosi per petardo e mancato distanziamento Multe fino a 500 euro per 20 tifosi del Pisa ai quali è stata contestata la violazione del regolamento d'uso dello stadio Libero Liberati di Terni per alcuni episodi avvenuti durante la partita contro ...

Ternana-Pisa, assembramenti al Liberati: multe fino a 500 euro per 20 tifosi toscani Scompiglio nel settore ospiti del Liberati durante l’incontro di calcio Ternana-Pisa dello scorso 11 settembre: multati 20 dei 450 tifosi arrivati dalla Toscana per assistere alla partita.Assembrament ...

