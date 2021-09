Morto in moto a 29 anni, la lettera dei genitori ai medici: "Non smettete mai di lottare" (Di lunedì 20 settembre 2021) Perugia, 20 settembre 2021 - Parlano di "persone, e sono tantissime, molte delle quali giovani, che hanno a che fare con il dolore e la morte ogni giorno, che vengono da due anni di esperienze ... Leggi su lanazione (Di lunedì 20 settembre 2021) Perugia, 20 settembre 2021 - Parlano di "persone, e sono tantissime, molte delle quali giovani, che hanno a che fare con il dolore e la morte ogni giorno, che vengono da duedi esperienze ...

Advertising

qn_lanazione : Morto in moto a 29 anni, la lettera dei genitori ai medici: 'Non smettete mai di lottare' - VgAdele : @lucabattanta Senti io sto benissimo anche I miei amici.Chi è in ospedale molte volte ha altre patologie ,pensa un… - baritoday : Incidente mortale nel Barese: scontro tra auto e moto, perde la vita giovane centauro - RossVita99 : @Daaisyviolet Allora non sono l'unica che lo conosce dai quei tempi.. Il bellissimo Dario e le lacrime che ho versa… - antennatre : SANTO STINO DI LIVENZA | SCHIANTO IN MOTO CONTRO UN PLATANO, 33ENNE MORTO LUNGO LA JESOLANA -