Morte di Maddalena Urbani | è caccia all’uomo | ecco chi è il presunto omicida

Ultime Notizie dalla rete : Morte Maddalena

Fanpage.it

Adelaide Pierucci per 'il Messaggero'urbani 3Urbani aveva incontrato un pusher a San Giovanni meno di ventiquattr' ore prima di morire per overdose a Roma Nord in casa di Rajab Abdulaziz, un siriano poi finito ai domiciliari proprio ...... ha dato a'una busta di pane con dentro non solo pane'. A mettere in contatto Mister X e la vittima è stato 'lo zio', nomignolo affettuoso dato dalla ragazza al Rajab. La, avvenuta ...MADDALONI (Caserta) – Domani martedì 21 settembre 2021 alle ore 19 presso la chiesa di San Francesco d’Assisi di Maddaloni si celebrerà il trigesimo del N.H. dott. Clemente Centore nato al cielo un me ...Maddalena Urbani, figlia del medico che scoprì la Sars, è morta per overdose. Ora ci sarebbe un terzo uomo responsabile del suo decesso. Si tratterebbe di uno spacciatore.