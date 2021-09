Morte Bergamini, svolta a 32 anni dal dramma: rinviata a giudizio per omicidio l’ex fidanzata (Di lunedì 20 settembre 2021) svolta nel caso della Morte di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza deceduto nel 1989 a Roseto Capo Spulico in circostanze mai del tutto chiarite. l’ex fidanzata del centrocampista aveva sempre sostenuto che il giocatore si fosse lanciato sotto un camion in transito sulla statale 106 e che quindi alla base della Morte ci fosse il suicidio, ma il gup di Castrovillari, Lelio Fabio Festa, ha stabilito che Isabella Internò dovrà andare a processo con l’accusa di omicidio. La famiglia di Bergamini non aveva mai creduto alla sua versione e ha lottato per oltre trent’anni affinché fosse riaperto un caso che sconvolse all’epoca l’opinione pubblica. In particolare, fu accertato che il giocatore fosse già morto dopo essere stato calpestato ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021)nel caso delladi Denis, il calciatore del Cosenza deceduto nel 1989 a Roseto Capo Spulico in circostanze mai del tutto chiarite.del centrocampista aveva sempre sostenuto che il giocatore si fosse lanciato sotto un camion in transito sulla statale 106 e che quindi alla base dellaci fosse il suicidio, ma il gup di Castrovillari, Lelio Fabio Festa, ha stabilito che Isabella Internò dovrà andare a processo con l’accusa di. La famiglia dinon aveva mai creduto alla sua versione e ha lottato per oltre trent’affinché fosse riaperto un caso che sconvolse all’epoca l’opinione pubblica. In particolare, fu accertato che il giocatore fosse già morto dopo essere stato calpestato ...

