Morta Gabby Petito | il corpo senza vita della youtuber ritrovato dopo settimane di ricerche | si cerca il fidanzato

(Di lunedì 20 settembre 2021) Era partita per un viaggio negli Stati Uniti a bordo di un van.lo faceva spesso: questa 22enne americana, diventata famosa sui social grazie al raccontosua, si era inventata un format intitolato proprio “Van Life”. Lo scorso 4 luglio era partita da New York assieme al, Brian Laundrie. Il loro viaggio si sarebbe dovuto concludere in Oregon, nel giorno di Halloween. Ma qualcosa è andato storto. Di, a fine agosto, si sono perse le tracce. Per giorni l’America è rimasta con il fiato sospeso, e la blogger è stata presto ribattezzata “la figlia d’America”. Le ultime immagini che si hannosono quelle di una videocamera di sorveglianza: si vede mentre litiga pesantemente col, ...

Ultime Notizie dalla rete : Morta Gabby

L'Fbi ha annunciato il ritrovamento del corpo diPetito , la giovane influencer scomparsa mentre stava facendo un viaggio on the road con il fidanzato per tutta l'America. I resti sono stati ritrovati in una foresta nel Wyoming , ma il giallo ...E' stata ritrovatain una forestaPetito , l'influencer di 22 anni di cui si erano perse le tracce durante un lungo viaggio nel West con il fidanzato Brian Laundrie. La polizia ha ritrovato il corpo nella ...La 22enne, star di Instagram, sparita a fine agosto: era partita a luglio insieme al fidanzato per raccontare sui social il loro viaggio in van. Il ragazzo ha fatto perdere le sue tracce ed è ricercat ...Il corpo che è stato trovato potrebbe essere di Gabrielle Petito, influencer scomparsa in vacanza. Si cerca il fidanzato.