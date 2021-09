Montecorvino Pugliano | pubblicato il bando per la vendita di immobili e box del Parco Aurora

(Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Sul portale web del Comune di, all’indirizzo www.comune..sa.it, alla sezione bandi, è statoil primo esperimento per ladi ulteriori, uffici e box auto, che rientrano nell’ambito delsituato alla frazione di Pagliarone. L’alienazione avverrà mediante un’asta pubblica così come stabilito dal Consiglio comunale nella seduta numero 8 dello scorso 13 aprile. Le offerte potranno pervenire entro e non oltre le ore 12 di lunedì 11 ottobre 2021. I lotti oggetto disono 11, di diversa metratura e valore, e riguardano appartamenti ad uso uffici e ...

