Mondiali 2022, idea del Qatar: ammessi solo calciatori vaccinati (Di lunedì 20 settembre 2021) Il Qatar sta pensando di ammettere ai Mondiali del 2022 soltanto i calciatori che hanno completato il ciclo vaccinale Il Qatar sta pensando di ammettere ai Mondiali del 2022 soltanto i calciatori che hanno completato il ciclo vaccinale anti Covid. È questa l'indiscrezione raccolta da The Athletic in vista della prossima competizione internazionale. Il Qatar vanta la percentuale di copertura più alte del mondo. Le autorità stanno cercando di acquisire svariate milioni di dosi di vaccino per consentire anche ai tifosi di presenziare allo stadio in totale sicurezza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

