Molteni | Lavoro importante da mondo sicurezza privata | presto tesserino

(Di lunedì 20 settembre 2021) Milano, 17 set. (Labitalia) - "Va riconosciuto aldellaun, accanto a quello dellapubblica". A dirlo Nicola, sottosegretario al ministero dell'Interno, intervenendo al 64° congresso nazionale Federpol al Grand Hotel Villa Torretta Milan Sesto. "C'è un impegno da parte del governo - ha ricordato - affinché si torni alla normalità e l'occasione di oggi è anche per riconoscere a Federpol e aldella vigilanzaile l'impegno dimostrati". "Abbiamo trovati i soldi - ha detto - c'è già un decreto pronto per unper la categoria; adoriamo il nostro che è un grande Paese nonostante la burocrazia. All'interno della ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Molteni Lavoro

Mantovauno.it

... il capo della Polizia, Lamberto Giannini , i sottosegretari, Franco Gabrielli , Borghi ,, ... il contratto die gli investimenti strutturali per fronteggiare i reati comuni.... previdenza, formazione, tutela legale, sostegno psicologico, tutela sanitaria, contratto di,... il Capo della Polizia Lamberto GIANNINI , i Sottosegretari Franco GABRIELLI, BORGHI ,, ...Milano, 17 set. (Labitalia) - "Va riconosciuto al mondo della sicurezza privata un lavoro importante, accanto a quello della sicurezza pubblica". A dirlo Nicola Molteni, sottosegretario al ministero d ...Paolo Molteni è il candidato Sindaco per Carugate della lista Carugate in Movimento: attenzione al mondo dell'associazionismo, dello sport e del lavoro sono i punti del suo programma di cui ci ha parl ...