Missione Inspiration4 | i primi turisti spaziali sono rientrati sulla Terra

(Di lunedì 20 settembre 2021) Si chiamalaspaziale destinata a passare alla storia in cuistati coinvolti 4 civili, che hanno orbitato nello spazio per 3 giorni. Laè terminata oggi, domenica 19 settembre, e la capsula di SpaceX è discesa nell’Oceano Atlantico al largo della Florida./ Flickrè il nome della primaspaziale privata in cuistati coinvolti soli civili, senza la presenza di astronauti professionisti, segnando l’inizio del turismo spaziale. Laè stata svolta a bordo della capsula Crew Dragon Resilience di SpaceX – fondato da Elon Musk – nell’orbita terrestre bassa gestita sempre da SpaceX, per conto di Jared Isaacman.: ...