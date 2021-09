Miss Mondo | la finalista Erika Mattina insultata sul web | ' Sei passata solo perché lesbica Il gheismo vince sempre'

(Di lunedì 20 settembre 2021), che con la fidanzata Martina Tammaro gestisce l'account social ' Le perle degli omofobi ', è tra le 25 finaliste italiane per . Una gioia incontenibile, rovinata però dalla pioggia di ...

Advertising

repubblica : Sui social pioggia di insulti a una finalista di Miss Mondo Italia di Arona (Novara): 'Ce l'hai fatta solo perche'… - Corriere : Insultata la finalista a Miss Mondo Italia: «Sei passata perché sei lesbica» - BobToney65 : RT @gzibordi: ‘CE L'HAI FATTA PERCHÉ SEI LESBICA’-INSULTI ALLA FINALISTA DI MISS MONDO-REPLICA DELLA FIDANZAT - luc_sca : RT @gzibordi: ‘CE L'HAI FATTA PERCHÉ SEI LESBICA’-INSULTI ALLA FINALISTA DI MISS MONDO-REPLICA DELLA FIDANZAT - Cle_Italienne : #actualites ???? ?????? 20 settembre 2021 - Miss Mondo, insulti omofobi sui social alla finalista italiana Erika Mattin… -

Ultime Notizie dalla rete : Miss Mondo

E ancora: 'Perché dovete disprezzare se uno dice la verità? Se non fossi lesbica , non passeresti manco le selezioni perPaese, figuriamoci per... Ma siccome sei lesbica dichiarata, ...... la giovanesi trova i profili social intasati dagli insulti degli haters, alcuni dei quali scrivono: 'E' passata solo perché è lesbica', mentre altri addirittura sostengono chenon ...I social network si rivelano ancora una volta fucina di odio e minacce: vittima una ragazza di Arona, "colpevole" di aver esternato la sua omosessualità durante il concorso ...Chi è Erika Mattina: scopriamo la carriera dell'influencer e attivista LGBT, ora finalista del concorso Miss Mondo Italia ...