Miss Mondo | la finalista Erika Mattina insultata sul web | «Sei passata solo perché lesbica Il gheismo vince sempre»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 20 settembre 2021), che con la fidanzata Martina Tammaro gestisce l’account social ‘Le perle degli omofobi’, è tra le 25 finaliste italiane per. Una gioia incontenibile, rovinata però dalla pioggia di insulti e accuse nei loro post, con molti utenti che sostengono che la finale sia stata raggiuntagrazie al suo orientamento sessuale. «Sei carina, ma niente di speciale, sei arrivata in finaledichiarata. Come tutti quelli che si dichiarano gay, aveteun occhio di riguardo in più» – i vari commenti al post in cui veniva annunciato il passaggio alla finale italiana di– «Sono più tutelati i gay delle persone normali, ormai il...