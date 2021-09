Miss Mondo Italia | insultata la finalista | “E’ passata solo perché è gay”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 20 settembre 2021) Insulti social a Erika Mattina, tra le 25 finaliste di. Erika ha partecipato al concorso arrivando in finale e c’è chi l’accusa di essere in finalelesbica. Erika Mattina, 24enne di Arona, gestisce insieme alla fidanzata Martina Tammaro l’account Instagram “Le perle degli omofobi“, che conta 118mila followers. La pagina è nata per pubblicare e denunciare i commenti omofobi che le ragazze ricevono sotto le loro foto. Questa volta i commenti sono contro Erika, che ha partecipato al concorso di bellezzaarrivando in finale. Le due ragazze non hanno fatto in tempo a condividere la loro gioia sui social che sono state inondate di insulti. Diversi messaggi ma il contenuto è sempre quello: Erika è in finale ...