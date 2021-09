Miriana Trevisan: Le confessioni che non ti aspetti sugli ex mariti (Di lunedì 20 settembre 2021) La showgirl, Miriana Trevisan si confida con Davide Silvestri sugli amori passati e parla della sua attuale situazione oggi Miriana Trevisan parla dei suoi amori al gfvipMiriana Trevisan è una nuova inquilina della Casa del GF Vip. A colloquio con Davide Silvestri, la donna ha parlato dei suoi amori passati e della sua attuale situazione sentimentale oggi. Prima di entrare nella casa, la show girl campana aveva dichiarato di essere impegnata ma pare che è tornata single da poco. Vediamo insieme cosa ha svelato la bellissima campana. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@MirianaTrevisan) Gli amori di ... Leggi su formatonews (Di lunedì 20 settembre 2021) La showgirl,si confida con Davide Silvestriamori passati e parla della sua attuale situazione oggiparla dei suoi amori al gfvipè una nuova inquilina della Casa del GF Vip. A colloquio con Davide Silvestri, la donna ha parlato dei suoi amori passati e della sua attuale situazione sentimentale oggi. Prima di entrare nella casa, la show girl campana aveva dichiarato di essere impegnata ma pare che è tornata single da poco. Vediamo insieme cosa ha svelato la bellissima campana. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Gli amori di ...

Advertising

blanchaett : sì miriana trevisan mi fa s3ss0 and so what - Jes912 : RT @Tristan__esdpv: e quando manila nazzaro e miriana trevisan si strapperanno i capelli e lo share volerà all’80% #GFVIP - Gio55981465 : RT @vincycernic2: Cioè Miriana Trevisan ha fatto un confessionale bomba attaccando Manila e il pelato invece di gettare le basi per questa… - likeiwouldxxx : RT @vincycernic2: Cioè Miriana Trevisan ha fatto un confessionale bomba attaccando Manila e il pelato invece di gettare le basi per questa… - hashtagtr4sh : RT @vincycernic2: Cioè Miriana Trevisan ha fatto un confessionale bomba attaccando Manila e il pelato invece di gettare le basi per questa… -