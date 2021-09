Miriam Leone, da Miss Italia ai dettagli del suo matrimonio: “Parigi 30 luglio…la prova ufficiale del mio abito” [FOTO] (Di lunedì 20 settembre 2021) Con il titolo di Miss Prima dell’Anno 2008, dopo esser stata prima eliminata e poi ripescata, Miriam Leone ha ottenuto oltre alla fascia di Miss Italia anche quella di Miss Cinema. E non poteva che esser protagonista negli anni successivi, dopo aver partecipato al Concorso Nazionale di Bellezza. Non solo in tv come attrice e co-conduttrice; … L'articolo Miriam Leone, da Miss Italia ai dettagli del suo matrimonio: “Parigi 30 luglio…la prova ufficiale del mio abito” FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 20 settembre 2021) Con il titolo diPrima dell’Anno 2008, dopo esser stata prima eliminata e poi ripescata,ha ottenuto oltre alla fascia dianche quella diCinema. E non poteva che esser protagonista negli anni successivi, dopo aver partecipato al Concorso Nazionale di Bellezza. Non solo in tv come attrice e co-conduttrice; … L'articolo, daaidel suo: “30del mioproviene da Velvet Gossip.

chetempochefa : “Una felicità indescrivibile! Grazie a tutti!” Tanti auguri a Miriam Leone che si è sposata oggi con Paolo Carullo… - vogue_italia : Non uno ma tre abiti da sposa ( e tutti firmati Dior) per Miriam Leone. Su - francescacheeks : Finalmente posso dirvelo! Ho scritto e prodotto “Nei tuoi Occhi”, brano della colonna sonora di… - astvrics : RT @vulnerabletype: i dettagli dell'abito di Miriam Leone ? molto romantico e in pizzo,bianco e firmato dior. Ho amato questa semplicità ht… - missacquamarina : RT @vulnerabletype: i dettagli dell'abito di Miriam Leone ? molto romantico e in pizzo,bianco e firmato dior. Ho amato questa semplicità ht… -