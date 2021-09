Mims | Giovannini | Ministero fortemente impegnato nel tpl

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 20 settembre 2021) (Teleborsa) – Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico, ha dichiarato che il suo“ènel trasporto pubblico locale, che sappiamo essere fondamentale per ridurre le emissioni. Ma sappiamo che tantissime persone hanno scelto in questa fase di riprendere il mezzo proprio per un elemento di sicurezza”. “Bisognerà convincere le persone a tornare indietro sulle scelte della mobilità individuale a favore della mobilità collettiva“, ha aggiunto parlando in occasione dell’Aspenia Talk “Il tempo del clima. La sfida di COP26”.ha ricordato che però servono riforme – “il risultato della commissione Mattarella va proprio in questa direzione – e ha inoltre sottolineato che “la transizione giusta è condizione necessaria ma non ...