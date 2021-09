Milan | una big europea punta Kessié

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 20 settembre 2021), ma quante pretendenti hai per? Il contratto in scadenza fa rumore, fin troppo per un calciatore di nome Franck. Il calciatore, come sapete, aveva inizialmente dato priorità al rinnovo, ma una volta arrivata l’offerta della società rossonera, sorprendentemente il centrocampista ha preso tempo. E su di lui si è fatto sotto il PSG. Ma non è l’unico top club europeo.: sun nuovo top club interessato al giocatore Come riporta Mundo Deportivo, sotto si sarebbe anche fatto il Barcellona. Il club catalano avrebbe infatti in mente una restaurazione, soprattutto del centrocampo, reparto troppo spesso in difficoltà. E nel mirino, sarebbe finito l’ivoriano del, il quale sarebbe ottimo per i ritmi di gioco del club blaugrana. Inserimenti, scatti da ...